"15 лет аттракцион". В барнаульской многоэтажке вместо сломанных перил натянули нитки

По словам горожанина, новые перила в подъезде не делают В Барнауле житель девятиэтажного дома № 4 по улице Весенней пожаловался на сломанные перила на девятом этаже — вместо установки новых там просто натянули нитки.
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