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Штаты уже отлили пулю из палладия для ЕС

Штаты уже отлили пулю из палладия для ЕС

Администрация Байдена предложила ввести санкционные ограничения в отношении палладия и титана из РФ. Пострадает от этого, как это уже заведено, ЕвропаИзображение исользуется как общественное достояние читайте на monocle.

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