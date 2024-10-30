Штаты уже отлили пулю из палладия для ЕС

Администрация Байдена предложила ввести санкционные ограничения в отношении палладия и титана из РФ. Пострадает от этого, как это уже заведено, ЕвропаИзображение исользуется как общественное достояние читайте на monocle.
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