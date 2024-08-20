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В Архангельской области спасатели вынесли животных из огня

В Архангельской области спасатели вынесли животных из огня

В деревне Повракульская Приморского округа из горящей хозяйственной постройки эвакуировали животных.Сегодня утром в деревне Повракульская Приморского округа произошёл пожар в хозяйственной постройке, сообщает МЧС России по Архангельской области.

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