В Архангельской области спасатели вынесли животных из огня

В деревне Повракульская Приморского округа из горящей хозяйственной постройки эвакуировали животных.Сегодня утром в деревне Повракульская Приморского округа произошёл пожар в хозяйственной постройке, сообщает МЧС России по Архангельской области.
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