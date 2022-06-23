В Белом доме утверждают, что не создают НАТО в АТР

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США не стремятся создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе аналог военно-политического альянса НАТО, сообщает ТАСС.