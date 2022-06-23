Газета.ру

7 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Недоученные журналисты опять пишут с ошибками, не понимая, что пишут даже в заголовках.Захарова: высылая...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    С турбиной кинули, ну еще и терминал кинут... Это как раз по союзнически.....Германия и Канада...
  • Konstantin Петров
    А вот тут стоит передать горячий привет Димону. Который в 2010 году подписал Договор о разграничении на Норвежских ус...МИД Норвегии откл...

В Белом доме утверждают, что не создают НАТО в АТР

В Белом доме утверждают, что не создают НАТО в АТР

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США не стремятся создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе аналог военно-политического альянса НАТО, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх