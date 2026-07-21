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«Реал» следит за Ферраном, «Барса» готова продать его за 50 млн евро. «ПСЖ» пока не делал предложения по форварду (L’Equipe)

« Реал » следит за вингером «Барселоны» и сборной Испании Ферраном Торресом. По информации L’Equipe, мадридский клуб интересовался игроком еще в период его выступлений за «Валенсию», однако Ферран тогда сделал выбор в пользу «Манчестер Сити», желая поработать с Пепом Гвардиолой.

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