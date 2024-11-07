Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки

Так как по новому соглашению Россия будет обязана подставить КНДР братское военное плечо в случае нападения на нее, то со стороны Южной Кореи было бы крайне неразумно дразнить Москву поставками своего оружия не только на Украину, но и Польше.
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