Российские военные берут под контроль еще один сирийский аэродром

Арабские и курдские источники сообщают, что в ночь на 7 ноября российские военные вошли на территорию аэродрома Табка, находящегося в 5 км к югу от города Эт-Табка в сирийской провинции Эр-Ракка, занимающего стратегическое положение в регионе.