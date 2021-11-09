Страна и люди

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Российские военные берут под контроль еще один сирийский аэродром

Российские военные берут под контроль еще один сирийский аэродром

Арабские и курдские источники сообщают, что в ночь на 7 ноября российские военные вошли на территорию аэродрома Табка, находящегося в 5 км к югу от города Эт-Табка в сирийской провинции Эр-Ракка, занимающего стратегическое положение в регионе.

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