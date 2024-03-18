"Путину должно понравиться": Китай с подачи России наносит три серьезных удара по США и Европе

ЛК

Любовь Кузьмина

Вы оба неправы, товарищи генералы и адмиралы!Общее количество ядерных боеголовок на американских подводных лодках равно, более тысячи.У США ракет шахтного базирования совсем немного, да и те устаревшие типа:"Минитмен". В США строительство и модернизация в основном подводных ядерных сил, а как известно подводная лодка США стреляет ракетой "Трайдент" на двенадцать тысяч километров по полной баллистической траектории запуска, а по настильной траектории на три тысячи и более, в зависимости от заданной баллистики полетного задания и дальности поражаемой цели. Например, запускаемая ракета, из района Индийского океана по настильной траектории, достигает наших шахтных ракет, установленных в Сибири. примерно от пяти до пятнадцати минут.Так получилось, что США выбрали за свою основу развитие именно подводного флота и поражение территории США ядерными средствами Китая или России, не сможет предотвратить ответный удар. Также этот "Посейдон", может смыть прибрежные города и военные базы, но предотвратить удар по России, не сможет. Надо задаться себе вопросом:" А что нам даст, уничтожение мирного населения США или Европы? Да ничего. Глобалистам и миллиардерам наплевать сколько погибнет мирного населения, главное самим глубоко и далеко спрятаться в противоатомных бункерах.Поэтому и прежде всего нашему руководству необходимо думать о нацеливании нашего ядерного оружия на этих крикунов, мечтающих развязать глобальную ядерную войну. Вот если эти "мечтатели" и крикуны о нанесения России поражения, будут твердо знать, что по ним будет нанесен первый удар и они не успеют спрятаться, то наверняка их крики станут совсем чуть слышными или даже они заткнутся. Вон Макрон раздухарился, а почему? Да потому, что прикрывается французким народом, как живым щитом. Знают о гуманизме Путина и поэтому рычат на нас. Президент Путин забыл сказать о том, что интервенты на Украине и удар не только по интервентам, но и по Елисейскому дворцу и не обязательно сразу ядерной дубинкой, а просто десятком "Кинжалов" или "Цирконов". Только так можно остудить головы, этих "петухов-героев"