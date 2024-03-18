Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А мой сосед требует сделать санитарную зону до Львова.«По Житомирскую и...
  • Дарья Ли
    нужнобыло посадить и разобрать на запчасти, летчика на УкрДва дня в НАТО и ...
  • Ильдус Мамлеев
    Всей этой прибалтийской своё шавок пора полностью "перекрыть кислород", выгнать послов и обнулить все экономические с...«Нужно разрушить ...

"Путину должно понравиться": Китай с подачи России наносит три серьезных удара по США и Европе

"Путину должно понравиться": Китай с подачи России наносит три серьезных удара по США и Европе

Интересная жизнь с Vera Star США продолжают получать крайне неприятные для себя известия из Китая, причем наибольшее раздражение у американского истеблишмента вызывает тот факт, что Пекин действует в тесной связке с Кремлем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Вы оба неправы, товарищи генералы и адмиралы!Общее количество ядерных боеголовок на американских подводных лодках равно, более тысячи.У США ракет шахтного базирования совсем немного, да и те устаревшие типа:&quot;Минитмен&quot;. В США строительство и модернизация в основном подводных ядерных сил, а как известно подводная лодка США стреляет ракетой &quot;Трайдент&quot; на двенадцать тысяч километров по полной баллистической траектории запуска, а по настильной траектории на три тысячи и более, в зависимости от заданной баллистики полетного задания и дальности поражаемой цели. Например, запускаемая ракета,  из района Индийского океана по настильной траектории, достигает наших шахтных ракет, установленных в Сибири. примерно от пяти до пятнадцати минут.Так получилось, что США выбрали за свою основу развитие именно подводного флота и поражение территории США ядерными средствами Китая или России, не сможет предотвратить ответный удар. Также этот &quot;Посейдон&quot;, может смыть прибрежные города и военные базы, но предотвратить удар по России, не сможет. Надо задаться себе вопросом:&quot; А что нам даст, уничтожение мирного населения США  или Европы? Да ничего. Глобалистам и миллиардерам наплевать сколько погибнет мирного населения, главное самим глубоко и далеко спрятаться в противоатомных бункерах.Поэтому и прежде всего нашему руководству необходимо думать о нацеливании нашего ядерного оружия  на этих крикунов, мечтающих развязать глобальную ядерную войну. Вот если эти &quot;мечтатели&quot; и крикуны о нанесения России поражения, будут твердо знать, что по ним будет нанесен первый удар и они не успеют спрятаться, то наверняка их крики станут совсем чуть слышными или даже они заткнутся. Вон Макрон раздухарился, а почему? Да потому, что прикрывается французким народом, как живым щитом. Знают о гуманизме Путина и поэтому рычат на нас. Президент Путин забыл сказать о том, что интервенты на Украине и удар не только по интервентам, но и по Елисейскому дворцу и не обязательно сразу ядерной дубинкой, а просто десятком &quot;Кинжалов&quot; или &quot;Цирконов&quot;. Только так можно остудить головы, этих &quot;петухов-героев&quot;
Ответить
1 час.
В В
Ничего. Наши среднеазиатские союзнички подсуетятся, выручат Европу с хлопком. Им нагадить России всегда в радость.
Ответить
1 час.
юф
юра федулов
Эти новости ласкают душу!
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх