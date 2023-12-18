Глава МИД Китая встретился с дипломатическими посланниками АСЕАН

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу в Пекине провел встречу с дипломатическими посланниками стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/, призвав их к строительству еще более сплоченного сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН.