Netflix показала первые трейлеры аниме-сериалов по Devil May Cry и Tomb Raider Американски...

Netflix показала первые трейлеры аниме-сериалов по Devil May Cry и Tomb RaiderАмериканский стриминговый гигант Netflix в рамках цифровой презентации DROP 01 поделился новыми трейлерами своих анимационных проектов, среди которых были и видеоигровые адаптации.
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