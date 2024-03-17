Не стесняйтесь прервать одиночество Если видите, что хороший мальчик грустно сидит у воды и смотрит растерянно по сторонам, то знайте, что он ищет кто бы просто спросил “кто тут самый хороший пёс?”.
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Не стесняйтесь прервать одиночество Если видите, что хороший мальчик грустно сидит у воды и смотрит растерянно по сторонам, то знайте, что он ищет кто бы просто спросил “кто тут самый хороший пёс?”.