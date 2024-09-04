В ДНР ВФУ убили семерых и ранили 28 мирных жителей за неделю — СЦКК

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли семь мирных жителей, 28 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, 2 сентября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.