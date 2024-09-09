Россиян могут обязать мириться до суда о расторжении брака

Минюст разрабатывает законопроект об обязательном примирении при разводе. Как пишет Коммерсант, инициатива готовится с участием представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.
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