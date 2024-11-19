Bioacoustics: ученые нашли одинокого дельфина, который разговаривал сам с собой

Команда исследователей из Университета Южной Дании, специализирующихся на изучении морских обитателей, обнаружила в водах Балтийского моря самца дельфина-афалины, который, по всей видимости, общается сам с собой.
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