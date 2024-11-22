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Политолог Бранку: «Орешник» стал предупреждением для НАТО от Путина

Политолог Бранку: «Орешник» стал предупреждением для НАТО от Путина

Политолог из Бразилии Жована Бранку заявила, что применение Россией ракеты «Орешник» является сигналом для США и их союзникам.

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