ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Новость: «российские силовики обнаружили в партии икон и церковной утвари 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части РПГ-7.
Очень злая реплика о дегенератах
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алекс кузь
Западный сатанизм бросил вызов народам россии на их полное истребление по примеру американких индейцев. Материальной основой сатанизма стала частная собств. , которая извечно формирует себе оболочку из фашизма. Лекарство от фашизма ищут со времен ссср. Кнр уклоняется от умственной работы и развития научного мл, тогда как ответы на проблему , уже стали очевидны. Концепты построения антивирусной защиты оправдали себя в уничтожении очагов ковида.
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4 час.
Людмила Редько
Завезти может кто угодно, что угодно, но кто угодно не могут иконы распределить по московским храмам. РПЦ организация с очень жесткой вертикалью власти, там ничего не делается без ведома (благословения) вышестоящего органа. Практически как в армии.
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4 час.
p
petrabramovichg
Вот таких настроений они и добиваются. Особенно с горячей головой и пикой на перевес.... Я тоже ненавижу сатанистов, маньяков, убийц и всякого рода подонков, но вот я категорически против смертной казни! Смертная казнь - это месть и слишком "лёгкое наказание". Вот пусть посидит до конца своих дней, да с ума посходит.... Потом смертная казнь - это "жертва", которой эти нелюди - сатанисты от нас ждут. А потом ведь убили и концы в воду. Я уже потом писал и об ошибках, и заказухах, и т.д..... Считаю, что автору стоит немного охладить свои эмоции, не баламутить народ и подумать над тем что я тут написал.... Между прочим ВВ тоже против смертной казни, иначе он давно бы её ввёл. Читали его последние заявления об этом? Всем Добра, Горячего сердца, Холодной головы, ну и Вы поняли....
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2 час.
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