Очень злая реплика о дегенератах

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petrabramovichg

Вот таких настроений они и добиваются. Особенно с горячей головой и пикой на перевес.... Я тоже ненавижу сатанистов, маньяков, убийц и всякого рода подонков, но вот я категорически против смертной казни! Смертная казнь - это месть и слишком "лёгкое наказание". Вот пусть посидит до конца своих дней, да с ума посходит.... Потом смертная казнь - это "жертва", которой эти нелюди - сатанисты от нас ждут. А потом ведь убили и концы в воду. Я уже потом писал и об ошибках, и заказухах, и т.д..... Считаю, что автору стоит немного охладить свои эмоции, не баламутить народ и подумать над тем что я тут написал.... Между прочим ВВ тоже против смертной казни, иначе он давно бы её ввёл. Читали его последние заявления об этом? Всем Добра, Горячего сердца, Холодной головы, ну и Вы поняли....