Московские врачи начали активно применять в своей работе технологию распознавания речи

В Москве полностью модернизируют материальную базу здравоохранения, включая здания и оборудование. А также внедряют и разрабатывают новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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