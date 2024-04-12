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Карельская агитбригада вернулась из Мариуполя

Продюсер фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский рассказал о концертных выступлениях в зоне СВО Максим Мазуровский и его единомышленники вернулись из Мариуполя, где с помощью концертных выступлений поднимали боевой дух военных на ротационных полигонах.

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