Карельская агитбригада вернулась из Мариуполя

Продюсер фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский рассказал о концертных выступлениях в зоне СВО Максим Мазуровский и его единомышленники вернулись из Мариуполя, где с помощью концертных выступлений поднимали боевой дух военных на ротационных полигонах.