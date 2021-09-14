Военнослужащие РФ уничтожили лагерь боевиков под Брестом в ходе блокирования района обороны на активной фазе ССУ Запад-2021

При поддержке вооружения боевых машин пехоты БМД-2, огня огнеметного подразделения (РПО-А «Шмель») и гранатометного взвода мотострелки уничтожили и очистили от НВФ населенный пункт.
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