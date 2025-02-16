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Археологи обнаружили пирамиду, которая на 25 000 лет старше египетских

Археологи обнаружили пирамиду, которая на 25 000 лет старше египетских

Обнаружена пирамида, которая на 25 000 лет старше египетскихВ Индонезии была обнаружена самая древняя в человеческой истории пирамида, возраст которой, согласно первичным оценкам, на 25 000 лет старше, чем у египетских пирамид, пишут СМИ .

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