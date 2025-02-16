Археологи обнаружили пирамиду, которая на 25 000 лет старше египетских

Обнаружена пирамида, которая на 25 000 лет старше египетскихВ Индонезии была обнаружена самая древняя в человеческой истории пирамида, возраст которой, согласно первичным оценкам, на 25 000 лет старше, чем у египетских пирамид, пишут СМИ .