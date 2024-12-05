Психические расстройства у животных: тёмная тема, о которой совсем не пишут

Итак, почему мы вообще решили, что психические расстройства и отклонения возможны только у человека? Главным образом потому, что котик не способен рассказать о своих проблемах, а хороший мальчик может просто странновато вести себя, но тоже ничего не скажет.
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