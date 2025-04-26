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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик: «Дончича тошнило весь день»

«Последние 24 часа он себя плохо чувствовал. Не знаю, сколько он спал прошлой ночью. Ему было плохо, болел желудок, его тошнило весь день… Он действительно не в форме», – описал состояние своего игрока главный тренер «Лейкерс».

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