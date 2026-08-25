Franklin Templeton заключила сотрудничество с HashKey для предложения токенизированного фонда денежного рынка в Азии

Franklin Templeton заключила партнерское соглашение с гонконгской биржей HashKey для распространения своего токенизированного фонда денежного рынка, что еще больше расширит присутствие глобального управляющего активами в Азии.
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