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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован динамичный экшен в футуристическом сеттинге с «гравитационным ...

Анонсирован динамичный экшен в футуристическом сеттинге с «гравитационным ...

Анонсирован динамичный экшен в футуристическом сеттинге с «гравитационным серфингом» — трейлерКомпания-издатель Thunderful и студия-разработчик FuturLab анонсировали новый динамичный экшен под названием IKARO Will Not Die, который является духовным наследником Velocity 2X.

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