Анонсирован динамичный экшен в футуристическом сеттинге с «гравитационным серфингом» — трейлерКомпания-издатель Thunderful и студия-разработчик FuturLab анонсировали новый динамичный экшен под названием IKARO Will Not Die, который является духовным наследником Velocity 2X.
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