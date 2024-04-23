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«Росгосстрах» выяснил, как россияне выбирают себе автомобили

«Росгосстрах» выяснил, как россияне выбирают себе автомобили

Большинство россиян при выборе автомобиля ориентируются на отзывы в сети интернет и рекомендации друзей, а финальный выбор делают на основе трех параметров: стоимости, марки и класса машины, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) в ходе опроса [1].

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