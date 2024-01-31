Советская техника: переносной телевизор, магнитофон и радио в одном приборе

В 1984 году Министерство радиопромышленности СССР выпускает очередной каталог с новинками товаров народного потребления, с помощью которого наглядно старается доказать, что отечественные предприятия радиопромышленности ничуть не отстают от своих заграничных коллег.
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