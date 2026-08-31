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FiNE NEWS

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Прогноз академика Гинцбурга: четыре вида рака могут быть побеждены к 2030 году

Александр Гинцбург, ведущий российский эксперт в области биомедицины и научный руководитель центра имени Гамалеи, сделал прогноз о значительном прогрессе в лечении онкологических заболеваний в ближайшие 3-6 лет.

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