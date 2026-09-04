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Аргументы недели

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Как современные схемы обмана на сайтах знакомств выкачивают миллионы со счетов желающих познакомиться

Как современные схемы обмана на сайтах знакомств выкачивают миллионы со счетов желающих познакомиться

Цифры настораживают: число жертв брачных аферистов в сети растёт, а совокупный ущерб ежегодно исчисляется миллионами долларов.

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