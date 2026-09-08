Ушаков: Путин и Трамп обменялись мнениями по итогам поездок Уиткоффа и Кушнера

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым