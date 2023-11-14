14 ноября - какой сегодня праздник, события, именинники

Каждый день является уникальным в своем роде. Предлагаем вспомнить важные исторические даты. Ниже вы можете ознакомиться с важными событиями 14 ноября: 14 ноября — 319-й день года по Григорианскому календарю.
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