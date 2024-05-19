В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции и отряд ЮИД призывают школьников переходить дорогу правильно

Сотрудники Госавтоинспекции города Орска совместно с отрядом ЮИД МОАУ СОШ № 13 г. Орска в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» и по факту ДТП провели масштабную информационно-пропагандистскую акцию «Грамотейка-пешеход!», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов.
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