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Ирина Горлова о роли интуиции в современном искусстве

Ирина Горлова о роли интуиции в современном искусстве

В этом году к экспертному совету Cosmoscow присоединилась искусствовед Ирина Горлова, которая с 2017 года возглавляла отдел новейших течений Государственной Третьяковской галереи, а в этом году покинула должность, чтобы развивать карьеру независимого куратора.

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