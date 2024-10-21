Ирина Горлова о роли интуиции в современном искусстве

В этом году к экспертному совету Cosmoscow присоединилась искусствовед Ирина Горлова, которая с 2017 года возглавляла отдел новейших течений Государственной Третьяковской галереи, а в этом году покинула должность, чтобы развивать карьеру независимого куратора.
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