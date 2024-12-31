Samsung скопирует в Galaxy S25 Ultra одну из функций iPhone для спасения пользователей в Д...

Samsung скопирует в Galaxy S25 Ultra одну из функций iPhone для спасения пользователей в ДТПApple уже давно научила iPhone определять момент опасного для жизни владельца столкновения при движении на автомобилях, осуществляя вызов аварийных служб к месту происшествия в автоматическом режиме.
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