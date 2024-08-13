После четырех дней активных боевых действий в Курской области России по–прежнему не ясно, смогли ли ВС РФ остановить там продвижение ВСУ.
Foreign Policy: наступление ВСУ в Курской области ставит под сомнение все «красные линии» Москвы
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Никто в серьез красные линии не принимает. Красная линия, это показатель слабости
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19 час.
Владимир Шалимов
Наши же паркетные стратеги эти "красные линии" и обесценили до нуля. Вот если бы после каждого пересечения прочерченной красной линии ВСЕ вражины - от Киева до Вашингтона - оставались бы с выбитыми зубами, хрен бы их кто-то отважился пересекать. А тут... нарисовали "красную линию" - всё равно, что пукнули в окопе во время танковой атаки. "Эффективно", ничего не скажешь!
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18 час.
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