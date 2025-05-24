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В Тульской области из-за атаки дронов повреждены газопровод и частные дома

В Тульской области из-за атаки дронов повреждены газопровод и частные дома

По информации губернатора, пострадали три человекаВ результате атаки БПЛА поврежден трубопровод с газом на предприятии в Новомосковске Тульской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

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