В Нидерландах начаты работы по очистке мемориала "Советское поле славы" после вандализма. Министр обороны назвала инцидент недопустимым, в то время как Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в провоцировании таких действий.
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