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Царьград

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Министр обороны Нидерландов осудила вандализм на мемориале

Министр обороны Нидерландов осудила вандализм на мемориале

В Нидерландах начаты работы по очистке мемориала "Советское поле славы" после вандализма. Министр обороны назвала инцидент недопустимым, в то время как Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в провоцировании таких действий.

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