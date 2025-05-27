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Задержан глава Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов

Задержан глава Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов

Задержан руководитель Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов. Его подозревают в превышении должностных полномочий при реконструкции здания в центре Улан-Удэ, предназначенного для театра кукол «Ульгэр».

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