ВС РФ ликвидировали большую часть «кармана» с оказавшимися там военнослужащими ВСУ к востоку от Мирнограда

И снова командующий войсками на данном направлении генерал Драпатый не отдал приказ на отступление, фактически похоронив несколько подразделений под Елизаветовкой.
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