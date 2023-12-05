За продажу персональных данных предложили давать до 10 лет. И ввести оборотные штрафы

Депутаты Госдумы внесли законопроект об ужесточении ответственности за утечки персональных данных — вплоть до лишения свободы сроком до 10 летКак сообщает «Коммерсантъ», поправки кратно увеличивают штрафы за утечки и предусматривают лишение свободы до восьми лет за вывод данных за рубеж для их продажи.