За продажу персональных данных предложили давать до 10 лет. И ввести оборотные штрафы

Депутаты Госдумы внесли законопроект об ужесточении ответственности за утечки персональных данных — вплоть до лишения свободы сроком до 10 летКак сообщает «Коммерсантъ», поправки кратно увеличивают штрафы за утечки и предусматривают лишение свободы до восьми лет за вывод данных за рубеж для их продажи.
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