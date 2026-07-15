Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве назвали предстоящую зиму самой сложной

В Киеве назвали предстоящую зиму самой сложной

Предстоящий зимний период может оказаться самым сложным для Украины, поэтому при подготовке к отопительному сезону может понадобиться опыт руководителя «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого рассматривают на должность нового премьер-министра страны.

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