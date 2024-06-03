В Приморье осенью запустят движение по отремонтированному мосту

В Партизанском округе Приморского края активно продолжается реконструкция моста. На данный момент смонтированы балки, ведется работа над укреплением конусов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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