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Dragon Age: The Veilguard бьёт рекорды, 460 000 в Monster Hunter, Pathologic 3 могла быть DLC...

Dragon Age: The Veilguard бьёт рекорды, 460 000 в Monster Hunter, Pathologic 3 могла быть DLC...

Коллектив Unfrozen Studio опубликовал видео с демонстрацией фракции Некрополь из Heroes of Might & Magic: Olden Era, Dragon Age: The Veilguard опередила Call of Duty: Black Ops 6 по объёму выручки в магазине Valve, за первый день «бета» Monster Hunter Wilds достигла пикового онлайна в 464 000 игроков в Steam, BioWare не отрицает возможности создания ремастеров Dragon Age, Ice-Pick Lodge ответила на самые частые вопросы о Path .

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