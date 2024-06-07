Reuters: ослабленный ХАМАС перешел к повстанческой тактике в Газе

ХАМАС потерял около половины своих сил за восемь месяцев войны в секторе Газа. Группировка перешла к тактике повстанцев "бей и беги" в попытках помешать действиям израильских войск в палестинском анклаве, сообщили Reuters официальные лица США и Израиля.
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