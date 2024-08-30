Правительство направит в Оренбургскую область около 1,5 миллиардов рублей

Глава Правительства России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит около 1,5 миллиардов рублей Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь россиянам, пострадавшим от весенних паводков текущего года, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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