В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении предполагаемых организатора и участников преступного сообщества

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ, в отношении предполагаемых организатора, трех руководителей структурных подразделений и одиннадцати участников преступного сообщества.
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