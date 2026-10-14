Петербуржца лишили прав после поездки за шавермой в нетрезвом виде

Петербуржец получил штраф в 45 тысяч рублей за поездку за шавермой после употребления виски. Суд также лишил мужчину водительских прав на один год и восемь месяцев.
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