“Gov. Josh Shapiro and legislative leaders have clashed to the point of bitter monthslong budget impasses, or in some cases, left several critical issues — including second-degree murder sentencing rules and skill games regulation — completely unaddressed,” the Philadelphia Inquirer reports.
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