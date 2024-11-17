В Казахстане трех человек не удалось спасти после взрыва в бывшей мечети

Взрыв газо-воздушной смеси произошел в бывшей мечети аула Сабынды в 75 километрах от Астаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области Казахстана.
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