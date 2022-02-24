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Эксперты прогнозируют включение киберспорта в список дисциплин Олимпиады

Эксперты прогнозируют включение киберспорта в список дисциплин Олимпиады

На сегодняшний день киберспорт является неотъемлемой частью современного общества. И хоть он не является видом спорта в традиционном смысле, однако эксперты уверены, что вскоре дисциплина будет включена в программу соревнований Олимпийских игр.

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