Эксперты прогнозируют включение киберспорта в список дисциплин Олимпиады

На сегодняшний день киберспорт является неотъемлемой частью современного общества. И хоть он не является видом спорта в традиционном смысле, однако эксперты уверены, что вскоре дисциплина будет включена в программу соревнований Олимпийских игр.
На сегодняшний день киберспорт является неотъемлемой частью современного общества. И хоть он не является видом спорта в традиционном смысле, однако эксперты уверены, что вскоре дисциплина будет включена в программу соревнований Олимпийских игр.
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