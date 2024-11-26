Прокуратура нашла серьезные нарушения у карельского филиала «Россети», которые привели к ЧС в Лахденпохском районе

Надзорное ведомство провело проверку Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Как рассказали в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения федерального законодательства в деятельности Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по обеспечению электроснабжения населения.
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